Прекращено вещание каналов 112, Newsone и ZIK

Вещание телеканалов 112, Newsone и ZIK прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля после опубликования указа президента Владимира Зеленского об их блокировке.

В то же время онлайн-вещание этих телеканалов продолжается на Youtube.

Народный депутат Нестор Шуфрич заявил, что указ президента является незаконным, поскольку санкции могут вводиться только против иностранных юридических и физических лиц.

По состоянию на декабрь 2020 года средняя доля каналов по панели 18+ (города больше 50 тыс) ZIK - 1,29, Newsone - 1,03, 112 - 1,05.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против народного депутата Украины из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, а также восьми обществ с ограниченной ответственностью сроком на 5 лет.