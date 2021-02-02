Суд по "делу Шеремета": арест Антоненко продлен еще на 2 месяца, Кузьменко остаётся под домашним арестом, Дугарь - под обязательствами

Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения обвиняемым в убийстве журналиста Павла Шеремета еще на два месяца, до второго апреля: Андрей Антоненко остаётся под арестом, Юлия Кузьменко - под домашний арестом, а в отношении Яны Дугарь продолжает действовать мера пресечения в виде личных обязательств.

Соответствующее решение суд принял во вторник, удовлетворив, таким образом, ходатайство стороны обвинения. Трансляция судебного заседания велась на Ютюб-канале "Судова влада".

На решение суда о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей Антоненко, согласно законодательству, можно подать апелляцию.

Ряд народных депутатов нынешнего и предыдущего созывов парламента (Владимир Арьев, Николай Величкович, София Федына, Андрей Тетерук, Яна Зинкевич, Марина Ионова, Ирина Фриз) подали в суд заявление о готовности взять Антоненко на поруки.

До рассмотрения ходатайства прокуратуры о продлении срока меры пресечения суд продолжил рассмотрение дела по существу - исследование письменных материалов.

По ранее согласованному графику, следующее заседание суда назначено на вторник, 9 февраля, на 14.00.