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17:11 02.02.2021

Сурок Фил предсказал американцам затяжную зиму, на смену которой придет "красивая" весна

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Сурок Фил предсказал американцам затяжную зиму, на смену которой придет "красивая" весна

Знаменитый сурок по кличке Фил из американского города Панксатони предсказал жителям США затяжную зиму, сообщает во вторник издание The Philadelphia Inquirer.

Согласно традиции, если 2 февраля сурок видит свою тень, выходя из норки, пугается и прячется обратно, то впереди будет еще шесть морозных недель. Именно так повел себя сурок Фил в этом году.

Традицию "дня сурка" в США поддерживают члены организации "Ближний круг". Они собираются в лесу Гобблерз-Ноб, надев черные пальто и цилиндры. Сурка вынимают из импровизированной норы, после чего, как утверждают в "Ближнем круге" он сообщает главе организации, будет ли зима долгой или же скоро наступит весна. Глава организации затем указывает, какой из двух лежащий перед ним свитков с предсказаниями зачитать.

В этом году церемония отличалась от традиционной. Из-за пандемии коронавируса на нее пустили только участников церемонии, но не посетителей. Мероприятия транслировали онлайн.

Один из участников церемонии добавил, что по мнению Фила, после затяжной зимы наступит "такая красивая весна, какую вы еще не видели".

Согласно данным The Philadelphia Inquirer, показатель правильности предсказаний Фила за последние 10 лет составляет около 50%.

Впервые День сурка в Панксатони официально отметили 2 февраля 1887 года, а за год до этого автор местной газеты "Спирит" Клаймер Фрис опубликовал заметку, в которой объявлял 2 февраля Днем сурка. Традиция стала известна на весь мир благодаря вышедшему в 1993 году фильму "День сурка" режиссера Гаролда Рэмиса.

Теги: #сша #сурок_фил
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