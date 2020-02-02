События

15:36 02.02.2020

Сурок Фил предсказал американцам раннюю весну

1 мин читать
Сурок Фил предсказал американцам раннюю весну

Знаменитый сурок по кличке Фил из американского города Панксатони в воскресенье предсказал жителям США ранее наступление весны.

"Весна будет ранней, это точно", - говорится в предсказании, которое зачитал представитель организации "Ближний круг".

Согласно традиции, если 2 февраля сурок видит свою тень, выходя из норки, пугается и прячется обратно, то впереди будет еще шесть морозных недель. Но если сурок не видит своей тени и спокойно выходит из норы - это, наоборот, служит предсказанием ранней весны.

Традицию поддерживают члены организации "Ближний круг". Они собираются в лесу Гобблерз-Ноб, надев черные пальто и цилиндры. Сурка вынимают из импровизированной норы, после чего, как утверждают в "Ближнем круге" он сообщает главе организации, будет ли зима долгой или же скоро наступит весна. Глава организации затем указывает, какой из двух лежащий перед ним свитков с предсказаниями зачитать.

Впервые День сурка в Панксатони официально отметили 2 февраля 1887 года, а за год до этого автор местной газеты "Спирит" Клаймер Фрис опубликовал заметку, в которой объявлял 2 февраля Днем сурка. Традиция стала известна на весь мир благодаря вышедшему в 1993 году фильму "День сурка" режиссера Гаролда Рэмиса.

Теги: #сша #сурок #погода #сурок_фил
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:59 02.02.2020
В начале недели в Украине сохранится относительно теплая погода, везде ожидаются дожди или снегопады, на дорогах гололедица

В начале недели в Украине сохранится относительно теплая погода, везде ожидаются дожди или снегопады, на дорогах гололедица

14:19 02.02.2020
В Ливане прошли протесты против плана Трампа по ближневосточному урегулированию

В Ливане прошли протесты против плана Трампа по ближневосточному урегулированию

10:46 02.02.2020
Спасатели предупреждают о сильном ветре - ГСЧС

Спасатели предупреждают о сильном ветре - ГСЧС

15:10 01.02.2020
Аббас заявил о сворачивании всех отношений с США и Израилем

Аббас заявил о сворачивании всех отношений с США и Израилем

14:36 01.02.2020
В украинских Карпатах выпало до 60 см снега, сохраняется значительная снеголавинная опасность

В украинских Карпатах выпало до 60 см снега, сохраняется значительная снеголавинная опасность

13:26 01.02.2020
Синоптики прогнозируют теплую погоду в Украине в воскресенье: в Киеве до +9

Синоптики прогнозируют теплую погоду в Украине в воскресенье: в Киеве до +9

13:22 01.02.2020
Минск готов поддержать участие США в урегулировании на востоке Украины

Минск готов поддержать участие США в урегулировании на востоке Украины

12:58 01.02.2020
США готовы продавать Беларуси энергоресурсы по конкурентным ценам – Помпео

США готовы продавать Беларуси энергоресурсы по конкурентным ценам – Помпео

06:02 01.02.2020
Сенат США в среду проведет финальное голосование по импичменту Трампу

Сенат США в среду проведет финальное голосование по импичменту Трампу

20:56 31.01.2020
В США задержали двух человек, пытавшихся прорваться в резиденцию Трампа во Флориде

В США задержали двух человек, пытавшихся прорваться в резиденцию Трампа во Флориде

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Около 200 единиц турецкой военной техники вошли в Сирию

Боевики шесть раз обстреляли украинские позиции с полуночи

В Украине не зафиксированы случаи заболеваний от нового коронавируса

В результате ДТП с участием БМП боевиков на Донбассе обесточено Хорошее, подготавливают информресурсы для обвинения украинской армии

За минувшие сутки боевики 8 раз открывали огонь на Донбассе, без потерь

ПОСЛЕДНЕЕ

Премьер Израиля распорядился создать вакцину от коронавируса

Возле Львова в опломбированной фуре нашли 4 граждан Афганистана

Около 200 единиц турецкой военной техники вошли в Сирию

Боевики шесть раз обстреляли украинские позиции с полуночи

МИД Эстонии упрекнул РФ в отказе признания Тартуского мирного договора

В Китае достроили первую специализированную больницу для зараженных коронавирусом

Энергоблок №3 Ровенской АЭС подключен к энергосети

Спасатели ликвидировали пожар в церкви в Закарпатской области

Зараженный коронавирусом нового типа житель Уханя скончался на Филиппинах

Боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один военный, еще один ранен

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА