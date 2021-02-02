Кулеба: есть все основания предвидеть, что США будут активнее в попытках урегулировать конфликт на Донбассе

Есть все основания предвидеть, что США будут еще активнее в поддержке Украины против агрессии РФ, попытках урегулировать конфликт и на Донбассе, и в вопросе незаконной оккупации Крыма, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Ни для кого не будет секретом, что с 2014 года Соединенные Штаты принимали активное участие в поддержке Украины против российской агрессии, попытках урегулировать конфликт и на Донбассе, и в вопросе незаконной оккупации Крыма, потому у меня есть все основания чувствовать и предвидеть, что Соединенные Штаты будут еще активнее на этом треке, но в каком именно формате это будет происходить - это уже вопрос переговоров", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник.

В то же время Кулеба подчеркнул, что вопрос об участии США в Нормандском формате может быть решен только консенсусом.

"Что касается полноценного участия США в Нормандском формате, давайте помнить, что есть один человек в Нормандском формате, которого такое участие точно не сделает счастливым, это президент РФ. А формат не расширяется по желанию только отдельных участников, он может быть изменен только консенсусом", - пояснил глава МИД Украины.

Кулеба отметил, что никаких официальных переговоров о получении Украиной статуса особого союзника США вне НАТО не ведется.

"Эта тема является предметом оживленных переговоров в соцсетях и на разных экспертных форумах. У Украины есть четкая цель, и эта цель - полноценное членство в НАТО, на пути к этому членству надо получить План действий по членству, потому надо двигаться этим путем. Мы не отбрасываем возможности любых других статусов и форматов, если они действительно имеют добавочную стоимость, а заниматься фетишизацией разных статусов, просто "дайте очередной статус" - это лишнее", - пояснил он.

В то же время глава МИД Украины указал, что Украина, Грузия и Молдова продвигаются на пути к тройному союзу в Черноморском регионе.

"Что касается идеи о тройном союзе в Черноморском регионе, я сегодня сказал государственному секретарю (США Тони Блинкену - ИФ), что США могут рассчитывать на Украину, как надежного партнера именно в Черноморском регионе и Центральной Европе, это наше пространство существования, это те места, где мы можем делать реальный вклад. И, заверяю вас, что и Украина, и Грузия, и Молдова уже активно двигаются в том направлении. Больше пока не скажу, когда будет результат - все узнают", - рассказал министр.

Источник: https://svoboda.ictv.ua/ua/