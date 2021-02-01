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22:17 01.02.2021

Кулеба и Блинкен подтвердили важность стратегического партнерства Украины и США договорились сделать его более амбициозным

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Кулеба и Блинкен подтвердили важность стратегического партнерства Украины и США договорились сделать его более амбициозным

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба  и государственный секретарь США Тони Блинкен подтвердили важность стратегического партнерства между Украиной и США.

"В нашей первой беседе с Тони Блинкеном мы подтвердили важность стратегического партнерства Украины и США договорились сделать его более амбициозным. В наших отношениях начинается новый день. Я благодарен США за непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал Кулеба в своем аккаунте в Твиттер в понедельник вечером.

Источник: https://twitter.com/DmytroKuleba

Теги: #сша #кулеба #украина #блинкен
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