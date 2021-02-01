Кулеба и Блинкен подтвердили важность стратегического партнерства Украины и США договорились сделать его более амбициозным

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Тони Блинкен подтвердили важность стратегического партнерства между Украиной и США.

"В нашей первой беседе с Тони Блинкеном мы подтвердили важность стратегического партнерства Украины и США договорились сделать его более амбициозным. В наших отношениях начинается новый день. Я благодарен США за непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал Кулеба в своем аккаунте в Твиттер в понедельник вечером.

Источник: https://twitter.com/DmytroKuleba