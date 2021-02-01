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18:29 01.02.2021

Экс-руководителю ГАСИ сообщили о подозрении в пользовании поддельным дипломом и объявили его в розыск – Офис генпрокурора

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Экс-руководителю ГАСИ сообщили о подозрении в пользовании поддельным дипломом и объявили его в розыск – Офис генпрокурора

Бывшему председателю Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ) сообщено о подозрении по факту пособничества в подделке официального документа и использовании при назначении на должность, сообщается на сайте Офиса генерального прокурора Украины в понедельник.

По данным следствия, бывший чиновник обратился к неустановленным лицам с просьбой выдать ему заведомо поддельный документ - диплом о высшем образовании, предоставив свои полные анкетные данные. "После получения поддельного диплома подозреваемый обратился в Министерство образования и науки Украины с целью получения свидетельства о признании иностранного документа об образовании на территории Украины. Также он использовал указанный диплом при назначении на должность главы ГАСИ", - говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора отметили, что экс-чиновнику неоднократно сообщали о необходимости прибытия в орган предварительного расследования для участия в проведении следственных и процессуальных действий, однако он ни разу туда не явился. В связи с указанным, сообщение о подозрении экс-чиновнику по ч.5 ст.27, ч.3, ч.4 ст.358 Уголовного кодекса Украины направлено по почте и он объявлен в розыск, отмечается в сообщении.

Уголовное преступление раскрыто прокурорами совместно с работниками территориального управления ГБР в Киеве.

Теги: #гаси #прокуратура #подозрение
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