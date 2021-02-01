Венецианская комиссия в марте выдаст заключение по законопроекту о конституционной процедуре - нардеп Совгиря

Венецианская комиссия планирует 19-20 марта выдать заключение относительно законопроекта 4533 "О конституционной процедуре" и альтернативного ему проекта, сообщила представитель Верховной Рады в Конституционном суде Украины Ольга Совгиря (фракция "Слуга народа").

"Согласно письму, полученному Председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым, Венецианская комиссия 19-20 марта предоставит заключение по законопроекту 4533 "О конституционной процедуре" и альтернативному законопроекту", - отметила Совгиря в своем телеграм-канале.

Как сообщалось, 28 января Верховная Рада отправила на доработку в профильный комитет для рассмотрения в повторном первом чтении законопроект №4533 о конституционной процедуре, который предусматривает усовершенствование процедуры деятельности Конституционного суда Украины (КС).

В частности, законопроект предлагает привести в соответствие со статьей 153 Конституции Украины порядок осуществления Конституционным судом своих полномочий при рассмотрении дел конституционной юрисдикции, основания и порядок обращения к нему, процедуру рассмотрения им дел, постановления и выполнение его решений, а также предоставление выводов.

Законопроект предусматривает, что КС может принимать решения 2/3 от своего состава – это 12 судей (на сегодняшний день решение может приниматься десятью судьями). Также авторы проекта акта предлагают, чтобы некоторым судьям КС в процессе рассмотрения дел могли заявляться отводы. В этом случае, учитывая рекомендациям Венецианской комиссии, необходимое для принятия решения количество судей может быть уменьшено, но не менее десяти судей должны проголосовать за определенное решение.

Еще одна новелла законопроекта заключается в том, что КС сможет рассматривать дела, как правило, по устной форме производства.

Вместе с тем предлагается, чтобы на формирование повестки дня КС мог влиять не только глава суда, но и другие судьи.

Также законопроект предусматривает введение автоматизированного реестра актов суда без возможности изъятия актов из этого реестра.

Кроме того, по рекомендации Венецианской комиссии, в законопроекте предлагается определить, что КС не может выходить за рамки вопросов, затронутых в конституционном представлении.

В законопроекте на необходимости того, что все решения и выводы суда должны быть мотивированными и обоснованными.

Вместе с тем авторы законопроекта предлагают урегулировать основы дисциплинарного производства в отношении судей КС с возможностью урегулирования определенных аспектов на уровне регламента суда.