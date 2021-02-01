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12:30 01.02.2021

Почти 90% украинцев считают повышение тарифов необоснованным - соцопрос

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Почти 90% украинцев считают повышение тарифов необоснованным - соцопрос

87% украинцев считают, что повышение тарифов на газ, электроэнергию и отопление является необоснованным и никак не связано с нынешней экономической ситуацией, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Центром "Социальный мониторинг" 15-25 января.

Согласно результатам соцопроса, представленных в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" в понедельник, 87% респондентов считают, что повышение тарифов на газ, электроэнергию и отопление, которое начало действовать с января 2021 года, является необоснованным и никак не связано с нынешней экономической ситуацией, 6% считают повышение тарифов обоснованным и продиктованным экономической ситуацией, а 7% затруднились ответить на вопрос.

Кроме того, 59,3% опрошенных считают, что правительство премьер-министра Дениса Шмыгаля должно быть отправлено в отставку из-за повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги,  21,3% считают, что не нужно отправлять правительство в отставку, а 19,4% затруднились ответить на вопрос.

Опрос проводился с 15 по 25 января 2021 года. Выборка - 3014 респондентов, которые опрашивались методом личного интервью по месту проживания респондента. Погрешность - 1,1-1,9%.

Теги: #украинцы #соцопрос #тарифы
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