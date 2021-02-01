Всеукраинский форум "Украина 30" пройдtт в Киеве с 8 по 10 февраля - Зеленский

Всеукраинский форум "Украина 30", цель которого - проведение общественного диалога относительно перспектив вакцинации и формирования коллективного иммунитета украинских граждан против COVID-19, пройдtт в Киеве с 8 по 10 февраля, сообщается в "Телеграмм-канале" президента Владимира Зеленского.

"Очевидно, что и сама пандемия, и вакцинация как один из обязательных элементов формирования коллективного иммунитета - непростая задача для каждой страны, в частности для Украины. Вызовов и вопросов очень много. Все они стоят содержательного разговора, активного общественного диалога",- отметил Зеленский.

Сообщается, что мероприятие будет проводиться в формате общественного диалога. Ряд экспертов и чиновников ответит на вопросы людей.