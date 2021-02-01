Проезд по автодорогам госзначения обеспечен, для борьбы с гололедом и снегом задействовано 887 ед. спецтехники – "Укравтодор"

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в заснеженных областях проводит очищение проезжей части дорог от снега и обработку противогололедными средствами; к работе привлечено 887 ед. техники и 1160 работников.

Как сообщается на странице агентства в Facebook в понедельник, от 2 до 5 см снега выпало в Черновицкой, Винницкой, Киевской, Кировоградской, Черкасской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Луганской областях. Дождь с мокрым снегом - в Николаевской, туман - в Волынской и Ривненской областях. На перевальных участках дорог без осадков. Температура воздуха -5 -11°С.

Состояние покрытия на отдельных участках в Волынской, Одесской, Черниговской областях частично заснеженное, в областях с осадками - местами мокрое, в остальных областях - сухое.

Проезд автодорогами госзначения обеспечен.

Согласно данным Укргидрометцентра, 1 февраля в большинстве северных, центральных, Харьковской, Одесской, Николаевской областях будет падать значительный снег (прирост снежного покрова на 5-10 см), днем в Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и южных областях будет наблюдаться снег с переходом в дождь, гололед, налипание мокрого снега, порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).