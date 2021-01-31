СБУ проводит следствие в Запорожье по месту незаконных акционерных сборов ООО "МС-4"

Служба безопасности Украины проводит следственно-оперативные действия в Запорожье по месту оглашения акционерных сборов ООО "МС-4".

"Служба безопасности Украины проводит санкционированные судом следственно-оперативные действия в Запорожье по адресу объявления ООО "МС-4" общего собрания акционеров", – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в воскресенье.

Правоохранители подчеркнули, что фиксируют возможные противоправные действия представителями компаний "DCH" и "Skyrizon Aircraft Holdings Limited" (Британские Виргинские острова), которые связаны с установлением контроля над акционерным обществом "Мотор Сич".

В спецслужбе также отметили, что проводится документация фактов подготовки к уничтожению производственных мощностей предприятия.

"В рамках начатого уголовного производства, Служба документирует факты подготовки к уничтожению производственных мощностей акционерного общества, которое имеет важное оборонное и народнохозяйственное значение", – сказано в сообщении.

Продолжаются следственные действия.