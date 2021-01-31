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16:27 31.01.2021

Британский премьер работает над планом восстановления экономики в условиях пандемии COVID-19

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Британский премьер работает над планом восстановления экономики в условиях пандемии COVID-19

Британское правительство работает над планом восстановления пострадавшей от коронавируса экономики страны, сообщают местные СМИ со ссылками на свои источники.

По их данным, министры акцентируют внимание на попытках восстановить рост производства предприятий, сильно пострадавших от пандемии.

Премьер-министр Борис Джонсон и министр финансов Риши Сунак рассматривают возможность выделения 280 млрд фунтов в текущем финансовом году на поддержку рабочих мест и бизнеса.

Тhe Sunday Times сообщила, что правительство предоставит долгосрочный план, который, вероятно, будет означать высокие государственные расходы в течение десятилетия.

Издание информирует, что Сунак использует госбюджет для расширения государственных льгот, включая программу защиты рабочих мест, кредиты на поддержку бизнеса, снижение налога на добавленную стоимость и, возможно, снижение гербового сбора на покупку недвижимости пока распространение вируса не будет взят под контроль.

Ранее в этом месяце ведущая британская группа работодателей призвала выделить 7,6 млрд фунтов немедленной государственной помощи, заявив, что они не могут ждать до принятия нового бюджета в марте.

Теги: #великобритания #джонсон
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