Несколько журналистов задержаны на акции оппозиции в российском Петербурге

В Петербурге полиция задержала журналистов, которые освещали протестную акцию, сообщает в воскресенье Союз журналистов северной столицы и Ленинградской области.

По данным организации, задержаны корреспонденты изданий "Коммерсант", "Новая газета", "Московский комсомолец" и других СМИ. Некоторые журналисты отметили, что к ним применяли силу.

Со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей регионального главка МВД Вячеслава Степченко в союзе уточнили, что в "ряде случаев (...) после проверки документов работающих на акции сотрудников СМИ отпускают без доставления в отделы полиции". "Если же данные о задержанных поступают от главных редакторов с задержкой времени, когда автозаки уже направляются в отделы, то "в пути автобусы никто останавливать не будет", - сообщается на сайте организации.

К 16 часам задержанные начали сообщать в соцсетях, что их отпустили.

Ранее в воскресенье в Центре мониторинга нарушений прав российских журналистов и СМИ при СПЧ сообщали о задержании на акции 35 сотрудников СМИ. В Петербурге, по данным центра, задержанию подверглись восемь журналистов.

В воскресенье в Петербурге и других городах РФ проходят несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, арестованного после возвращения в страну. Аналогичные акции прошли в регионах страны и 23 января.