Акции в поддержку оппозиционера Навального прошли в городах Центральной России

В городах Центральной России акции в поддержку Навального в воскресенье собрали меньшее число участников, чем 23 января, передают корреспонденты "Интерфакса".

Так, в Туле в сквер Памяти жертв политических репрессий на этот раз пришли несколько десятков человек. После проверки документов ряд ее участников были задержаны для выяснения личности. На месте проведения акции был замечен председатель отделения "Яблока" Владимир Дорохов, которого полицейские препроводили в служебный автомобиль.

В Курске участники акции прошли от площади Перекальского в сторону Красной площади. Их сопровождали сотрудники правоохранительных органов. Собравшихся через громкоговорители информировали о том, что акция несанкционированная и просили разойтись.

Детский омбудсмен в Курской области Наталья Листопадова отметила, что детей среди собравшихся не было.

В Воронеже участники митинга собрались на улице Плехановской, прошли к облдуме, откуда направились к Воронежскому государственному университету, а затем к кинотеатру "Пролетарий".

В свою очередь, воронежский штаб Навального в телеграмм-канале сообщил о 70 задержанных участниках акции.

В Смоленске шествие в поддержку оппозиционера состоялось от улицы Октябрьской революции в направлении кинотеатра "Современник". Акция не была согласована с городскими властями.

Владимирский штаб Навального провел шествие от Соборной площади в сторону Театральной площади. Координаторы штаба также сообщают о задержаниях участников митинга, в том числе и активистов движения.

В Орле сторонники Навального собрались у площади Ленина. Акция прошла мирно, без провокаций и эксцессов.

Как сообщает телеграм-канал "Белгород №1", главный редактор которого Владимир Корнев накануне был арестован судом на трое суток за организацию несанкционированной акции 23 января, к местам предполагаемого сбора участников сегодняшнего шествия были стянуты силы правоохранителей.

"Силовики окружили немногочисленных протестующих у входа в парк", - сообщал телеграм-канал.

Людей просили разойтись, тех, кто не захотел покидать место сбора, задерживали. Спустя час после назначенного организаторами начала шествия у парка остались лишь журналисты и полицейские.

"Провокаций ни с одной стороны не было, жестких задержаний тоже. Все прошло спокойно", - сообщает телеграм-канал.

В Тамбове также прошла акция, несмотря на задержание всех сотрудников местного штаба Навального перед её началом. Задержания участников начались по окончании шествия.

В Рязани участники акции собрались на площади Победы. Накануне администрация города сообщила, что движение транспорта по Площади Победы и окрестным улицам будет приостановлено с 10 часов до особого распоряжения. Автомобилистов также попросили не парковать на этих улицах личный транспорт.

Площадь Победы была оцеплена сотрудниками правоохранительных органов. Также наряды полиции контролировали и другие городские площади - в частности, Театральную и Ленина.

К манифестантам по громкоговорителю обратились представители полиции с предупреждением, что проводимое мероприятие несогласованно и его участники могут быть задержаны.

С площади Победы участники акции направились на площадь Ленина. Однако путь к ней был перекрыт полицейскими. Шествие повернуло в обратную сторону, но силовики заблокировали и его. В результате люди оказались заблокированы на участке между Домом Художников и Академией ФСИН. Были проведены задержания ряда участников незаконной акции, спецсредства при этом не применялись.

Спустя час участники акции начали расходиться. Движение транспорт по площади Победы к этому времени было вновь запущено.

В Калуге несогласованная акция оппозиции прошла на площади Победы. Как сообщил местный штаб команды Навального в телеграмм-канале, в результате акции задержаны более 50 человек.

Участники акции в Ярославле должны были собраться на площади Труда, однако полиция оцепила это место. В итоге ярославцы собрались на площади Юности, откуда двинулись в сторону Советской площади, но полиция преградила путь на подступах к улице Кирова, люди пошли по улице Ушинского в Бутусовский парк.

Штаб Навального в Ярославле сообщил о более 30 задержанных, в том числе о задержании заместителя координатора штаба Александра Смирнова.

В Костроме участникам акции также не удалось пройти к месту сбора - на Сусанинскую площадь, поскольку она была заблокирована полицией. Люди начали собираться у памятника Сусанину, затем они пошли к фонтану на Советской площади, далее по центральным улицам Костромы. У универмага прошли задержания.

В Липецке, по данным местного штаба Навального, шествия как такового не получилось. Сотрудники правоохранительных органов в самом начале мероприятия произвели задержания и сумели рассеять колону участников на мелкие группы.

Далее от площади Победы и до площади Петра Великого люди шли небольшими группами. Две площади города - Петра Великого и Соборная - были перекрыты сотрудниками силовых ведомств.

Информацию о количестве участников акций местные органы власти и правоохранительные органы в регионах Центральной России не сообщают. Также в полиции пока не сообщили данные о количестве задержанных.