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07:12 31.01.2021

Байден представит концепцию своей внешней политики в понедельник

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Байден представит концепцию своей внешней политики в понедельник

Президент США Джо Байден, как ожидается, в своей речи в понедельник изложит свое видение американской внешней политики, сообщил телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации.

"Это будет первое крупное политическое выступление Байдена с момента вступления в должность и, скорее всего, состоится во время запланированного визита в Госдепартамент", - говорится в сообщении.

По словам источника, ожидается также, что президент подпишет ряд исполнительных актов, связанных с его усилиями продемонстрировать новый подход США к событиям на мировой арене.

Как отмечает телеканал, "Байден сталкивается с целым рядом внешнеполитических вызовов - от Ирана и Северной Кореи до России, Китая и войны в Афганистане".

Он резко критиковал внешнюю политику бывшего президента США Дональда Трампа во время предвыборной кампании 2020 года и в случае победы на выборах "обещал кардинальный сдвиг как в области отношений с союзниками, так и в области противостояния противникам, таким как Россия", - напоминает NBC.

Теги: #президент #сша #внешняя_политика #задачи
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