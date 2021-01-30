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19:50 30.01.2021

США перебросили в западную часть Тихого океана группу стратегических бомбардировщиков B-52H

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США перебросили в западную часть Тихого океана группу стратегических бомбардировщиков B-52H

Группа из четырех американских стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress прибыла на авиабазу Андерсен на американском острове Гуам в западной части Тихого океана, сообщило Командование тихоокеанских ВВС США.

Стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress были направлены на Гуам с авиабазы Барксдейл в штате Луизиана, говорится в сообщении.

По имеющимся данным, на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Пекином один из них перед посадкой совершил пролет над районом спорных вод и островов в Южно-Китайском море, права на принадлежность которых отстаивает Китай.

"Отправка оперативной группы бомбардировщиков для проведения учений показывает нашу способность быстро развертывать боеготовую мощь в любом районе, где нам это потребуется, - заявил подполковник Кристофер Дафф, командир 96-й бомбардировочной эскадрильи B-52H. - Миссии наших стратегических бомбардировщиков демонстрируют постоянную готовность к нанесению глобальных ударов. Мы остаемся готовыми к развертыванию в любой точке мира в любое время".

В настоящее время в районе Южно-Китайского моря находится авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Theodore Roosevelt (CVN-71). По утверждению Индо-Тихоокеанского командования ВС США, авианосец с кораблями боевого охранения на минувшей неделе якобы подвергся условной атаке китайских бомбардировщиков Xian H-6 у берегов Тайваня. При этом полеты китайских бомбардировщиков проходили на удалении более 250 миль от американской авианосной группы и никакой угрозы для нее не представляли.

В минувшем году Пентагон уже неоднократно демонстративно размещал на Гуаме на временной основе оперативные группы стратегических бомбардировщиков, а также направлял в район Южно-Китайского моря свои боевые корабли.

В июле прошлого года США официально отвергли претензии КНР на ряд территорий в Южно-Китайском море. "Мы хотим донести: претензии Пекина на природные ресурсы на большей части территории Южно-Китайского моря абсолютно незаконны, как и их кампания запугивания, чтобы их контролировать", - говорилось в заявлении госдепа США. В нем отмечалось, что Китай пытается "вытеснить другие страны, утвердить одностороннее господство", и этот подход очевиден для США уже давно. 

Теги: #ввс #сша #бомбардировщики #китай
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