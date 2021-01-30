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16:53 30.01.2021

В Алжире начали вакцинацию населения "Спутником V"

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В Алжире начали вакцинацию населения "Спутником V"

Кампания по вакцинации населения от коронавируса COVID-19 стартовала в субботу в Алжире, передают СМИ этой страны.

Первым дозу российской вакцины "Спутник V" получил 65-летний житель города Блида. Именно здесь в свое время были выявлены первые случаи заражения алжирцев коронавирусом.

"Мы приняли все меры, чтобы кампания по вакцинации в нашей стране прошла успешно", - сказал министр здравоохранения Абдерахан Бенбузид.

Накануне в Алжир доставили первую партию вакцины "Спутник V". Власти страны также планируют договориться о поставке вакцины от компании AstraZeneca.

Теги: #вакцинация #алжир
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