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12:28 30.01.2021

ВОЗ призывает преуспевающие страны делиться вакциной с другими

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ВОЗ призывает преуспевающие страны делиться вакциной с другими

Странам, получившим доступ к стабильным поставкам вакцины от COVID-19, нужно помочь менее преуспевающим государствам, прежде чем думать о полной иммунизации собственного населения, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.

В эфире BBC она пояснила, что с точки зрения ВОЗ, правильный путь - сначала провести вакцинацию медперсонала и групп риска, затем - помогать другим странам.

"Мы просим страны: как только вы вакцинировали эти группы населения, сделайте так, чтобы предоставить другим странам доступ к вашим вакцинам", - сказала представитель ВОЗ.

Харрис пояснила, что такой путь - правильный как с моральной, так и с экономической точки зрения.

"Есть несколько интересных исследований, которые показывают, что если вы просто вакцинируете собственное население, а затем спокойно ждете, считая, что все хорошо, то с экономической точки зрения это не сработает", - добавила она.

 

Теги: #воз #вакцина
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