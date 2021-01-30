Жительница Японии 10 лет хранила тело матери в морозилке
Японская полиция арестовала женщину, в морозилке которой было найдено тело ее матери, сообщает BBC.
48-летняя Юми Ёшино заявила, что 10 лет назад нашла свою мать мертвой и спрятала тело, так как не хотела уезжать из дома, в котором они жили.
Полиция сообщает, что не нашла видимых повреждений на трупе. Местные власти пока затрудняются определить причину смерти.
Мертвую женщину обнаружил уборщик, которого вызвали в квартиру после того, как Ёшино выселили за неуплату.