События

09:57 30.01.2021

Жительница Японии 10 лет хранила тело матери в морозилке

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Жительница Японии 10 лет хранила тело матери в морозилке

Японская полиция арестовала женщину, в морозилке которой было найдено тело ее матери, сообщает BBC.

48-летняя Юми Ёшино заявила, что 10 лет назад нашла свою мать мертвой и спрятала тело, так как не хотела уезжать из дома, в котором они жили.

Полиция сообщает, что не нашла видимых повреждений на трупе. Местные власти пока затрудняются определить причину смерти.

Мертвую женщину обнаружил уборщик, которого вызвали в квартиру после того, как Ёшино выселили за неуплату.

 

 

Теги: #япония #труп #холодильник
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