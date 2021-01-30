Чехия ограничила въезд для иностранцев из-за COVID-19
С 30 января границы Чехии для иностранцев будут закрыты, они смогут попасть в страну только в случае крайней необходимости.
Такое решение власти приняли из-за ухудшения в стране ситуации с коронавирусом, передает Чешское радио.
Въезд в страну разрешат только тем иностранцам, которые учатся, работают или имеют вид на жительство в Чехии. Также пересекать границу можно будет в случае необходимости посещения ближайших родственников, получения медицинской помощи, участия в свадьбах или похоронах.
Ограничение будет действовать до 15 февраля. На наземных границах Чехии будут проводиться выборочные проверки тех, кто въезжают в страну.