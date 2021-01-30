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06:48 30.01.2021

Зеленский подписал указ о праздновании 150-летия со дня рождения Леси Украинки

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Зеленский подписал указ о праздновании 150-летия со дня рождения Леси Украинки

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 150-летия со дня рождения выдающейся украинской писательницы, общественного деятеля Леси Украинки, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Согласно документу, Кабинет министров Украины должен утвердить план мероприятий для празднованию этой памятной даты, обеспечить организацию в Киеве соответствующего торжественного мероприятия, проведение заграничными дипломатическими учреждениями Украины мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения Леси Украинки

"План мероприятий может содержать проведение конкурсов литературных, исследовательских и мультимедийных ученических проектов, посвященных этой выдающейся дате, художественных конкурсов на информационные продукты для популяризации творчества Леси Украинки", - говорится в сообщении, на сайте Офиса президента Украины в пятницу.

Кроме того должны быть осуществлены реставрационно-ремонтные работы в памятниках культурного наследия – "Белом и сером домах Косачев" в с. Колодяжне Ковельского района Волынской области, реконструкция Новоград-Волынского литературно-мемориального музея Леси Украинки.

Теги: #президент #указ #украина
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