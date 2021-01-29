Брюссель нацелен на взаимодействие с Вашингтоном в установлении мировых правил регулирования интернета

Европейский союз надеется вместе с новой администрацией США создать глобальную систему регулирования интернета, поскольку Брюссель беспокоят растущая мощь крупнейших интернет-платформ, их экономическое и даже политическое влияние.

"С приходом президента Джо Байдена у Европы снова появился друг в Белом доме. И действительно, первые сигналы, которые мы слышим из Вашингтона, многообещающи, в том числе в отношении возможного сотрудничества по цифровым вопросам", - написала в пятницу председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен в открытом письме генеральному директору издательского дома Axel Springer Матиасу Дёпфнеру.

"В качестве первого шага я могла бы представить себе, например, совместный совет по торговле и технологиям, в котором мы согласуем стандарты и нормы", - предложила она.

Глава исполнительной коллегии ЕС опубликовала ответ руководителю известной издательской компании, который поставил перед Брюсселем важные вопросы о роли и правилах игры государств, традиционных СМИ и господствующих ныне в мировой информационной паутине интернет-гигантов.

"Вместе с Соединенными Штатами мы могли бы также создать свод цифровых правил, который будет действовать во всем мире, - пишет фон дер Ляйен. - Это может касаться самых разных вопросов - от защиты данных и конфиденциальности до безопасности технической инфраструктуры. Это будет свод правил, основанный на наших ценностях: правах человека и плюрализме, инклюзивности и защите частной жизни.

Она считает, что теперь ЕС может совместно с США заняться даже проектом, который до недавнего времени рассчитывал реализовать без них: введением цифрового налога. Многие крупные интернет-группы ведут огромный бизнес на рынке ЕС с доступом к 450 миллионам потребителей. И даже не всегда облагаются надлежащим налогом в Европе.

Брюссель ожидает, что интернет-гиганты будут вносить вклад в финансирование всего, что делает единый рынок ЕС таким сильным: школ и университетов, научно-исследовательских центров и инфраструктуры, надежных государственных учреждений и служб здравоохранения.

"Поэтому мы хотели бы активизировать дискуссии о подобном налоге в рамках ОЭСР и надеемся достичь договоренности с США и там", - полагает фон дер Ляйен.

Она сообщает, что и без Америки Европа была намерена навести порядок в цифровом мире у себя дома. И уже начала делать это. В декабре Еврокомиссия приняла законопроект о цифровых услугах и Закон о цифровом рынке, который отражает европейский взгляд на проблему.

"В центре нашего европейского подхода находятся не рынок, не государство, а люди", - подчеркнула фон дер Ляйен.

"Проще говоря, мы хотим добиться, чтобы то, что незаконно в аналоговом мире, в будущем также стало незаконным и в интернете", - продолжала она.

"Мы также хотим, чтобы платформы обеспечивали прозрачность работы своих алгоритмов. Решения, имеющие серьезные последствия для нашей демократии, не должны приниматься компьютерными программами, над которыми не властен ни один человек", - заявила глава ЕК.

"Мы также хотим, чтобы интернет-компании брали на себя ответственность за то, как они распространяют, продвигают и удаляют контент", - отметила она.

По словам главы Еврокомиссии, ее убеждение в этом укрепилось под влиянием недавних событий в США.

"Как бы ни было соблазнительно для Twitter отключить аккаунт Дональда Трампа в пять минут после полуночи, такое серьезное вмешательство в свободу слова не должно основываться только на правилах компании, - заявила она. - Для принятия таких далеко идущих решений должна быть правовая база. И ее должны определять парламенты и политики, а не менеджеры Кремниевой долины".