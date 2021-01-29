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17:24 29.01.2021

Очередное заседание Совета ассоциации Украина-ЕС состоится в Брюсселе в начале февраля - разговор Зеленского с президентом ЕК

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Очередное заседание Совета ассоциации Украина-ЕС состоится в Брюсселе в начале февраля - разговор Зеленского с президентом ЕК

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен отметил важность очередного заседания Совета ассоциации Украина-ЕС, которое состоится в начале февраля в Брюсселе.

Как сообщается на сайте главы Украинского государства в пятницу, украинская сторона ожидает, что во время мероприятия будет начат диалог по обновлению параметров зоны свободной торговли и усиление секторальных положений Соглашения об ассоциации.

В ходе разговора отдельное внимание было уделено вопросу подписания Соглашения о совместном авиационном пространстве Европейского союза с Украиной. Президент выразил надежду, что ЕС сможет в ближайшее время завершить работу над документом. "Заключение этого важного соглашения является общим интересом Украины и Евросоюза", - говорится в сообщении.

Зеленский также подробно ознакомил фон дер Ляен с инициативой учреждения "Крымской платформы" и пригласил ее принять личное участие в учредительном саммите, который состоится в августе 2021 года в Киеве.

Теги: #ляйен #украина_ес #зеленский #заседание
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