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16:22 29.01.2021

Из-за лесных пожаров в 2020г Чернобыльская зона потеряла почти 40% туристических локаций

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Из-за лесных пожаров в 2020г Чернобыльская зона потеряла почти 40% туристических локаций

Зона отчуждения Чернобыльской АЭС, официально являющаяся одним из популярных туристических объектов Украины, из-за лесных пожаров в 2020 году потеряла около 40% потенциально туристических локаций.

"В прошлом году мы потеряли около 30-40% потенциальных туристических локаций. Выгорели, просто выгорели несколько советских заброшенных баз отдыха, села, техногенные объекты ликвидации", – сообщил глава Ассоциация Чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, Чернобыльская зона за последние десятилетия приобрела популярность среди иностранных туристов, стала официальным "туристическим магнитом Украины". Однако туристическая сфера в Чернобыле находится под угрозой, поскольку весной вероятность пожаров в зоне отчуждения очень высока.

По его словам, благодаря иностранным посетителям Чернобыльской зоны в 2019 году иностранные инвестиции возросли на 3 млрд грн.

"Они (туристы - ИФ) привезли с собой в 2019 году около 3 млрд грн иностранных инвестиций. Это те деньги, которые они платят за билет, за такси, за ночевку в гостинице или за ресторан, за тур в Чернобыле, платежи государству и т.д. То есть это те деньги, которые привлекает туристический Чернобыль", – сказал Емельяненко.

В Ассоциации Чернобыльских туроператоров считают, что для безопасной и полноценной работы в туристическом Чернобыле необходимо внимание со стороны Офиса президента для того, чтобы воплотить все проекты по обеспечению безопасности от пожаров в зоне отчуждения.

Теги: #чернобыль #туризм #зона_отчуждения
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