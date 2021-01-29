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11:18 29.01.2021

Руководитель миссии Украины при НАТО будет назначен в ближайшее время - Стефанишина

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Руководитель миссии Украины при НАТО будет назначен в ближайшее время - Стефанишина

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина надеется, что руководитель миссии Украины при НАТО будет определен в ближайшее время.

"Решение о назначении руководителя миссии Украины при НАТО принимает президент, поскольку это дипломатическая должность. Мы сформировали ряд предложений по определению кандидатуры… и надеемся, что в ближайшее время он будет назначен", - сказала Стефанишина в ходе "Часа вопросов к правительству" в парламенте в пятницу.

Она уточнила, что назначение главы миссии будет после "коммуникаций премьер-министра и президента с генеральным секретарем (НАТО – ИФ) и обсуждения, в том числе и этого вопроса".

"Этот вопрос уже фактически решен", - сказала Стефанишина.

Теги: #стефанишина #украина #нато
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