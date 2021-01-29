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01:03 29.01.2021

Умер народный артист СССР Василий Лановой

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Умер народный артист СССР Василий Лановой

Народный артист СССР Василий Лановой скончался на 88 году жизни, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Пришла горькая новость. Ушёл из жизни великий артист, всенародно любимый актёр Василий Семенович Лановой", - написал мэр на своей странице в инстаграме.

Лановой был госпитализирован с коронавирусом 2 января. В ночь на 28 января астигмату стало хуже, он был помещён в реанимацию после перенесённого коронавируса.

Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. Советский и российский актёр театра и кино, общественный деятель, театральный педагог.

Ещё во время учёбы в 1954 году снялся в своём первом фильме "Аттестат зрелости", а в 1956 году сыграл главную роль в фильме "Павел Корчагин". В 1957 году окончил Театральное училище имени Б. Щукина.

С 1957 года - актёр Государственного академического театра имени Е. Вахтангова, где играл роли Фортинбраса ("Гамлет"), Маяковского ("Конармия"), Цезаря ("Антоний и Клеопатра"), Пушкина ("Шаги Командора"), Троцкого ("Брестский мир"), Джорджа Бернарда Шоу ("Милый лжец") и многие другие.

За свою карьеру сыграл более 70 ролей в кино, среди его картин "Алые паруса" (1961), "Война и мир" (1965-1968 гг.), "Офицеры" (1971), "Семнадцать мгновений весны" (1973), "Анна и Командор" (1974), "Дни Турбиных" (1976) и другие.

Теги: #артист #россия #кончина
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