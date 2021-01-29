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00:47 29.01.2021

В ОПУ разъяснили слова Ермака об открытии уголовного дела по факту публикации записей разговоров высших должностных лиц

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В ОПУ разъяснили слова Ермака об открытии уголовного дела по факту публикации записей разговоров высших должностных лиц

Руководитель Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак в интервью СМИ говорил об расследовании следователями ГБР производства по факту обнародования записей разговоров высокопоставленных чиновников, которое было открыто в середине 2020 года, а не в январе 2021, сообщили в пресс-службе ОПУ.

"Некоторые СМИ ошибочно интерпретировали слова руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, сказанные в интервью изданию НВ, опубликованном 28 января. Андрей Ермак говорил об открытии в середине 2020 года уголовного производства по факту публикации записей разговоров высших должностных лиц. Об открытии нового уголовного производства в январе 2021 в интервью речь не идет", – сказано в сообщении на сайте главы государства в четверг вечером.

Теги: #интервью #опу #ермак
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