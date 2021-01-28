Заход эсминца США в Черное море направлен против наращивания военной мощи России – НАТО

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску приветствовала в четверг заход американского эсминца Porter ("Портер") в Черное море, объяснив действия альянса "продолжающимся наращиванием военной мощи" РФ.

"В ответ на незаконную аннексию украинского Крыма Россией и продолжающееся наращивание военной мощи в Черном море Североатлантический альянс увеличил свое оборонительное присутствие в регионе и по-прежнему твердо привержен обеспечению безопасности Черного моря", - говорится в заявлении Лунгеску, опубликованном на сайте НАТО.

"Черное море имеет стратегическое значение для НАТО. Три союзника - Болгария, Румыния и Турция - являются прибрежными государствами, а Грузия и Украина - близкими партнерами", - заявила Лунгеску.

Штаб-квартира альянса при этом отметила, что эсминец ВМС США "Портер" вошел в Черное море в четверг "для проведения обычных операций по обеспечению безопасности на море и тренировок с союзниками и партнерами в регионе". В коммюнике отмечается, что Porter является третьим кораблем ВМС США, вышедшим в Черное море за последние дни, после эсминца с управляемыми ракетами Donald Cook ("Дональд Кук") и судна снабжения ВМС США USNS Laramie.

"ВМС США и другие военно-морские силы НАТО регулярно действуют в Черном море в соответствии с международным правом, обычно патрулируя воды около двух третей года", - сказано в сообщении.

По сообщению 6-го оперативного флота ВМС США, эсминец Porter, оснащенный системой противоракетной обороны Aegis ("Иджис") и ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км, начал прохождение черноморских проливов в четверг утром.

USS Porter наряду с эсминцами USS Donald Cook, USS Roosevelt и USS Ross размещен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Роте. Вместе с наземными базами ПРО Aegis в Польше и Румынии они являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

После начала войны на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО. Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.