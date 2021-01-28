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15:31 28.01.2021

Болгария вводит обязательное тестирование на COVID-19 для всех въезжающих

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Болгария вводит обязательное тестирование на COVID-19 для всех въезжающих

Болгария с 29 января вводит обязательные справки о тестировании на COVID-19 для всех въезжающих в страну воздушным, морским и наземным путем в связи с распространением нового типа коронавируса, сообщают местные СМИ.

Как заявили в министерстве здравоохранения страны, ПЦР-тест должен быть сделан не ранее, чем за 72 часа до въезда. Для граждан Болгарии, у которых тест окажется положительным, вводится обязательный 10-дневный карантин.

В последние недели число новых случаев коронавируса в Болгарии начало снижаться. С 1 февраля в стране откроются торговые и фитнес-центры, а с 4 февраля возобновится работа школ. С 1 марта Минздрав разрешил открыться ресторанам и кафе с загрузкой, не превышающей 50% максимальной, но ночные клубы и бары останутся закрытыми и после этой даты.

Между тем, по данным национального института статистики, число иностранных туристов в Болгарии в декабре упало на 63% по сравнению с тем же месяцем 2019 года, до 246 тыс. человек. Большинство из них составили граждане Турции, Румынии и Сербии. Число граждан Евросоюза сократилось до 36%. Лишь 10% иностранцев прибыли с целью отдыха, 17% - в командировки. Более 70% приезжали для посещения друзей или родственников, а также проехали страну транзитом.

Теги: #тестирование #болгария #covid_19
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