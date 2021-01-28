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14:30 28.01.2021

Большинство украинцев не готовы участвовать в каких-либо акциях массового протеста – опрос

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Большинство украинцев не готовы участвовать в каких-либо акциях массового протеста – опрос

Более 57% украинцев не готовы участвовать в каких-либо акциях массового протеста, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 4 по 8 декабря.

По данным исследований, проведенных КМИС, доля тех, кто утверждает, что не готовы участвовать в любых акциях массового протеста в течение 2019-2020 гг. изменилась с 49% в 2019р. на 57% в 2020г.

Так, в декабре 2020 года в акциях протеста готовы участвовать 38% взрослых жителей Украины. Отмечается, что по сравнению с предыдущими годами уровень готовности к участию в акциях социального протеста ощутимо снизился (на 10 процентных пунктов по сравнению с 2019г.).

Согласно опросу, большинство украинцев не готовы участвовать в любых акциях массового протеста (57,1%), но готовы прибегнуть к таким формам социального протеста как участие в избирательной компании (15,8%), сбор подписей под коллективными воззваниями (12,7%), санкционированные митинги и демонстрации (10%).

В то же время готовность населения принять участие в санкционированных митингах и демонстрациях колеблется с 11% в 2018г. до 10% в 2020 г., а в несанкционированных митингах и демонстрациях уменьшилось с 4% в 2018г. до 2% в 2019г., а в 2020 году составляла 3%.

Отмечается, что самый низкий уровень готовности к участию в акциях протеста наблюдается в южно регионе (62,6% не готовы к протестам), самый высокий - в центральном (52,2% не готовы к протестам). В западном и восточном регионах ситуация практически не отличается (не готовы к протестам 57,3% и 59,3% соответственно)

Согласно исследованию, более половины опрошенных женщин не готовы участвовать в протестах (61,4%), среди мужчин таких меньше (51,9%). Также наблюдается, что уровень готовности к протестам у городского населения выше, чем у сельского (39,3% против 36,3%.)

Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2001 интервью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и с учетом дизайн-эффекта 1.1) не превышает 2.4% для показателей, близких к 50%, 2.1% для показателей, близких к 25%, 1.5% - для показателей, близких к 10%, 1.1% - для показателей, близких к 5%.

 

Теги: #кмис #отношение #опрос #протесты
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