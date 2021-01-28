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14:24 28.01.2021

Зеленский продлил безвизовый режим для граждан Великобритании еще на год

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Зеленский продлил безвизовый режим для граждан Великобритании еще на год

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №28/2021, которым продлил безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии до 30 января 2022 года, сообщается на сайте главы государства.

Как отмечается в сообщении, воспользоваться безвизовым режимом смогут иностранные граждане, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней.

Соответствующие изменения внесены в указ президента от 29 января 2020 года №28 "О временном введении безвизового режима для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии", согласно которому безвизовый режим действовал до 30 января 2021 года.

Теги: #великобритания #безвиз #украина
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