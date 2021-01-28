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14:03 28.01.2021

Киевсовет намерен выделить 140 млн грн на закупку вакцины от коронавируса в 2021 году

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Киевсовет намерен выделить 140 млн грн на закупку вакцины от коронавируса в 2021 году

Депутаты Киевского городского совета на заседании постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики в четверг поддержали внесение изменений в городскую целевую программу "Здоровье киевлян" на 2020-2022 годы, согласно которым город планирует выделить 140 млн грн на закупку вакцин от Covid-19 в 2021 году.

Как сообщается на сайте Киевсовета, речь идет о возможности приобретения препарата для прививки около 500 тыс киевлян.

"Сейчас мэр Киева Виталий Кличко ведет переговоры о приобретении вакцины от коронавируса с американскими и европейскими производителями, чтобы мы могли предотвратить распространение болезни. Столица готова закупить вакцину за средства городского бюджета. Поэтому должны заложить соответствующую сумму в городскую целевую программу для того, чтобы, когда будут достигнуты договоренности, мы могли сразу закупить препараты", - отметила заместитель главы Киевской городской государственной администрации и депутат Киевского городского совета Анна Старостенко.

Ранее мэр Киева Кличко анонсировал переговоры с несколькими производителями по закупке вакцины Covid-19 для столицы.

Теги: #киев #закупка #вакцины
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