Азербайджан к 2026г намерен довести экспорт томатов в Европу и страны Персидского залива до $50 млн в год

Выручка Азербайджана в 2020 году от экспорта томатов составила $202 млн, заявил исполняющий обязанности президента Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) Юсиф Абдуллаев на пресс-конференции в четверг.

Как сообщалось ранее, в 2019 году Азербайджан экспортировал 174,548 тыс. тонн томатов на сумму $189,3 млн. Таким образом, выручка от экспорта томатов в 2020 году увеличилась на 6,7%.

"В 2020 году Азербайджан, несмотря на различные запреты, осуществил экспорт томатов (около 187 тыс. тонн - ИФ) на сумму $202 млн, что является хорошим показателем", - сказал Абдуллаев. Вместе с тем он отметил, что в 2019 году на долю РФ приходилось 98% всех экспортных поставок томатов из Азербайджана, а по итогам 2020 года этот показатель снизился до 95%.

Абдуллаев подчеркнул, что Азербайджан планирует продолжить диверсифицировать географию экспорта томатов. "Мы поставили цель к концу 2025 года довести экспорт томатов в страны Персидского залива и Европы до $50 млн в год", - сказал он.

Азербайджан с целью диверсификации экспорта томатов в феврале 2021 года приступит к работам по созданию кооператива, который объединит малые семейные хозяйства, производящие помидоры. "Мы этот проект планируем начать буквально со следующего месяца, потому что мы ожидаем сезон сбора помидоров в Шамкирском районе (запад Азербайджана - ИФ). Надеемся, что мы сможем создать максимально комфортные условия для малых и средних предпринимателей, желающих выйти на новые рынки", - подчеркнул глава фонда.

Абдуллаев добавил, что для создания такого кооператива сформирована рабочая группа, состоящая из представителей Azpromo и Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBIA). "Эта рабочая группа за короткое время уже 4 раза была командирована в Шамкирский район для определения дальнейших действий. Будет создана кластерная структура, которая будет собирать все эти хозяйства под одну крышу. С помощью этого кластерного сообщества мы будем получать разрешения на экспорт, в первую очередь, в Россию и на другие рынки", - добавил он.

Экспорт томатов является основной статьей доходов ненефтяного экспорта Азербайджана.

В настоящее время осуществляются поставки томатов в небольших объемах в Казахстан, Польшу, Украину. Ведутся переговоры о поставках в страны Персидского залива, в частности ОАЭ, а также в европейские страны.