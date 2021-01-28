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12:19 28.01.2021

"Укравтодор" просит водителей воздержаться от поездок в центральных и южных областях из-за снега

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"Укравтодор" просит водителей воздержаться от поездок в центральных и южных областях из-за снега

Красный уровень опасности из-за непогоды сохраняется в Одесской и Николаевской областях, где в четверг может выпасти до 40 см снега, ветер усилится до 15-20 м/с, будет сильная метель и налипание мокрого снега.

Как говорится в сообщении на странице в Facebook Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор"), сильный мокрый снег с налипанием также будет в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях.

"Учитывая снежный циклон, мы просим водителей воздержаться от поездок в центральных и южных областях. Ни в коем случае не берите с собой в дорогу детей. Водителям крупногабаритного транспорта следует обязательно пользоваться площадками отстоя", - отмечает агентство.

По данным "Укравтодора", ночью со среды на четверг в южных и центральных областях с непогодой боролись 1305 дорожников. Работа снегоуборочной техники не останавливается уже вторые сутки.

В Одесской области дорожники совместно со спасателями освободили из "снежной ловушки" 296 транспортных средств, среди которых было три кареты скорой медицинской помощи. В роддом доставили роженицу. Извлекли из сугробов 51 грузовик и 27 автобусов.

В Полтавской области дорожники также вытаскивали со снега скорую помощь, а также отбуксировали четыре грузовика.

Несколько десятков автобусов и грузовиков сотрудники "Уктавтодора" освободили из перемета и в Кировоградской области.

В Николаевской области совместно со спасателями дорожники помогли выехать 15 транспортным средствам.

 

Теги: #укравтодор #снег
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