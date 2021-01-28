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11:26 28.01.2021

USAID передал Киеву спецавтомобили для устранения аварий на теплосетях

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USAID передал Киеву спецавтомобили для устранения аварий на теплосетях

Агентство США по международному развитию (USAID) передало Киеву спецавтомобили стоимостью $735 тыс. для оперативного выявления и устранения аварий на теплосетях города, сообщается на сайте Киевской горгосадминистрации (КГГА).

"Три аварийно-ремонтных автомобиля и передвижная диагностическая лаборатория позволят КП "Киевтеплоэнерго" в среднем на 2,5 часа быстрее восстанавливать теплоснабжения в помещениях киевлян после аварий на сетях, тем самым сокращая время отключений, уменьшая потери, эксплуатационные расходы и улучшая качество услуг по теплоснабжению", – говорится в сообщении.

На сайте КГГА отмечается, что аварийные машины укомплектованы современным оборудованием, переносным генератором, электроинструментом, защитным оборудованием, секциями трубопровода и клапанами. Передвижная лаборатория позволяет неинвазивно диагностировать, какие участки системы имеют высокий риск повреждения и требуют профилактического ремонта.

Как сообщалось, в декабре 2018 года "Киевтеплоэнерго" и Киевская городская государственная администрация подписали меморандум с Европейским банком реконструкции и развития, Международной финансовой корпорацией и Агентством США по международному развитию (USAID) о сотрудничестве в модернизации и развитии сектора тепло- и электроснабжения Киева.

Теги: #киев #usaid #спецавтомобили
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