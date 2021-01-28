Каденюк стал одним из людей-символов для Украины – Кучма

Первый космонавт независимой Украины Леонид Каденюк был настоящим патриотом и профессионалом, отметил второй президент Украины (1994-2005) Леонид Кучма в день 70-летия со дня рождения космонавта.

"Я думаю, что для Украины Леонид Каденюк - один из людей-символов. Он был по-настоящему мужественным - других, как говорится, в космонавты не берут. Он был по-настоящему патриотом - имея все возможности построить успешную карьеру в России, он вернулся на Родину. Он был по-настоящему преданным делу, которым занимался - будь то авиация, или космос, или наука", - приводит слова Кучмы его пресс-секретарь Дарья Олифер на странице в Facebook.

Второй президент выразил уверенность, что у Украины еще обязательно будут свои астронавты. "Сама философия пилотируемых экспедиций сейчас кардинально меняется. Космос становится ближе… и у нас все еще есть что предложить для международного сотрудничества. Главное - чтобы государство сохранило свой технологический потенциал, свою космическую отрасль. Чтобы власть повернулась лицом к будущему. Чтобы не упускать ни одного из своих шансов", - отметил он.

Каденюк полетел в космос в составе экипажа космического корабля "Columbia" 19 ноября 1997 года во исполнение договоренностей Кучмы и 42-го президента США Билла Клинтона. Каденюк ушел из жизни 31 января 2018 года в возрасте 67 лет.