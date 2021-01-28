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10:09 28.01.2021

Посол Кирилич обсудил с главой МИД Боснии возвращение луганской иконы в Украину

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Посол Кирилич обсудил с главой МИД Боснии возвращение луганской иконы в Украину

Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Василий Кирилич обсудил с министром иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисерой Туркович вопрос возвращения в Украину иконы, ранее хранившейся в Луганске, но позднее оказавшейся в Сараево.

"С министром иностранных дел Боснии и Герцеговины Туркович говорили о возвращении иконы Украине. Надеюсь на быстрое определение даты приезда украинских экспертов в Сараево и на содействие в доступе к украинской иконе", - написал Кирилич в Twitter в четверг.

Он также сообщил, что обсудил с главным прокурором Боснии и Герцеговины Горданой Тадич вопрос о взаимодействии обеих стран по делу иконы. "Главный прокурор заверила, что в этом деле проведено большое количество следственных действий", - написал Кирилич.

Как сообщалось, в ходе визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Боснию и Герцеговину ему подарили 300-летнюю украинскую икону, ранее хранившуюся в Луганске. Позднее украинская икона вернулась в Боснию и Герцеговину для прохождения экспертизы.

Теги: #икона #босния_герцеговина
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