Послы G7 отметили важность реформы сферы безопасности Украины и соблюдения обязательств в законодательстве по госзакупкам

Послы стран "Большой семерки" (G7) подчеркнули важность реформы сферы безопасности Украины по международным стандартам и приветствовали призыв президента Украины Владимира Зеленского уважать международные обязательства в законодательстве о госзакупках.

Об этом было заявлено на встрече послов G7 с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгой Стефанишиной, сообщается в аккаунте G7 в Твиттере.

"Послы G7 встретились со Стефанишиной для общей и позитивной дискуссии о планах Украины по реформам на 2021 год. Они подчеркнули важность реформы сферы безопасности Украины по международным стандартам и приветствовали призыв Зеленского уважать международные обязательства в законодательстве о госзакупках", - говорится в сообщении.