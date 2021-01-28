События

01:24 28.01.2021

В Киеве коммунальщики обрабатывают улично-дорожную сеть противогололедными средствами в связи с непогодой

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В Киеве коммунальщики обрабатывают улично-дорожную сеть противогололедными средствами в связи с непогодой

В Киеве коммунальные службы обрабатывают улично-дорожную сеть противогололедными средствами в связи с ухудшением погодных условий, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"В столице продолжается обработка магистралей, мостов и путепроводов, подъемов и спусков противогололедными средствами. В частности, для обработки дорожники используют технологию жидких хлоридов", - сказано в сообщении.

В настоящее время задействовано 146 единиц спецтехники.

По прогнозам синоптиков, снег, который начнется вечером 27 января, продлится до 29 января.

Теги: #киев #гололед #украина #меры
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