В Киеве коммунальщики обрабатывают улично-дорожную сеть противогололедными средствами в связи с непогодой

В Киеве коммунальные службы обрабатывают улично-дорожную сеть противогололедными средствами в связи с ухудшением погодных условий, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"В столице продолжается обработка магистралей, мостов и путепроводов, подъемов и спусков противогололедными средствами. В частности, для обработки дорожники используют технологию жидких хлоридов", - сказано в сообщении.

В настоящее время задействовано 146 единиц спецтехники.

По прогнозам синоптиков, снег, который начнется вечером 27 января, продлится до 29 января.