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23:19 27.01.2021

Херсон намерен привлечь израильские технологии - встреча посла Корнийчука с мэром Колыхаевым

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Херсон намерен привлечь израильские технологии - встреча посла Корнийчука с мэром Колыхаевым

Экономический и инвестиционный потенциал Херсона, а также возможность привлечения израильских технологий в город стали предметом встречи посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука с херсонским городским головой Игорем Колыхаевым. Об этом Посольство Украины сообщает на своей странице в соцсети Facebook.

«В рамках онлайн беседы стороны подробно обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в экономической сфере. Мэр Херсона представил экономический и инвестиционный потенциал города. Отдельное внимание было уделено тематике развития сотрудничества в агропромышленной, туристической и образовательной сферах», - говорится в сообщении.

Кроме того, обсуждалась возможность привлечения израильских технологий в отдельные индустрии города и муниципальное управление.

«Была достигнута договорённость проработать вопрос установления побратимских отношений между Херсоном и одним из израильских городов», - подчёркивает Посольство.

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Интерфакс-Украина
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