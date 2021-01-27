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20:44 27.01.2021

Норвегия закроет границы из-за COVID-19, в страну смогут въехать только подданные королевства

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Норвегия закроет границы из-за COVID-19, в страну смогут въехать только подданные королевства

Норвегия намерена с пятницы закрыть государственные границы в связи со вспышкой коронавирусной инфекции, на территорию королевства смогут въехать только его подданные, заявила на пресс-конференции в среду премьер-министр страны Эрна Сульберг.

"На практике это означает, что граница будет закрыта для всех, кто не живет в Норвегии", - отметила Сульберг.

По ее словам, ограничения не будут распространяться на медицинских работников из некоторых стран, однако теперь большинство трудовых мигрантов не смогут попасть в страну.

В то же время премьер-министр подчеркнула, что действующие на данный момент ограничительные меры хорошо способствуют сдерживанию распространения инфекции, включая британский штамм коронавируса.

В середине января власти Норвегии приняли решение обязать всех, кто въезжает в страну, сдавать на границе тест на возможное наличие коронавируса COVID-19.

Согласно данным сайта Worldometers, всего в Норвегии за время пандемии диагностировано более 61,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, от последствий заражения инфекцией умерли 556 пациентов, почти 53,3 тыс. человек полностью вылечились.

СМИ отмечают, что, хотя уровень заболеваемости в Норвегии остается невысоким по сравнению с другими странами Европы, он за последнее время вырос, особенно в период рождественских и новогодних праздников.

Теги: #границы #норвегия #закрытие #коронавирус
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