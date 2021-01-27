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20:30 27.01.2021

Хомчак в Брюсселе принял участие в заседаниях Военного комитета НАТО

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Хомчак в Брюсселе принял участие в заседаниях Военного комитета НАТО

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак в среду в Бельгии принял участие в двух заседаниях Военного комитета НАТО на уровне главнокомандующих (начальников генеральных штабов), сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Сегодня, 27 января, делегация Вооруженных сил Украины во главе с главнокомандующим Вооруженных сил Украины генерал-полковником Русланом Хомчак посетила штаб-квартиру НАТО (г.Брюссель, Королевство Бельгия)", - говорится в сообщении.

Так, в рамках визита Хомчак принял участие в двух заседаниях Военного комитета НАТО на уровне главнокомандующих (начальников генеральных штабов) в формате государств-контрибуторов (государств, предоставляющих определенные ресурсы): миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка"; операции многонациональных сил НАТО в Косово, Республика Сербия.

Кроме того, во время пребывания в штаб-квартире альянса Хомчак провел ряд двусторонних встреч со своими коллегами и главным маршалом авиации Стюартом Пичем. В частности, во время встречи с Пичем стороны обсудили текущую ситуацию с безопасностью в контексте противодействия российской вооруженной агрессии.

Также обсуждались перспективы участия личного состава и подразделений ВСУ в операциях и миссиях Альянса, мероприятиях индивидуальной и коллективной подготовки, которые проводятся НАТО, а также планируются к проведению в Украине.

"Особое внимание было уделено практической реализации статуса Партнера с расширенными возможностями для Украины, в частности шагам, направленным на его практическое наполнение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках встреч также были подняты вопросы военного сотрудничества, подготовка военнослужащих ВС Украины в учебных центрах государств-членов и партнеров НАТО и реабилитация украинских военнослужащих в медицинских учреждениях за рубежом.

Теги: #всу #сотрудничество #нато
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