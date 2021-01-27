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18:10 27.01.2021

Российские наемники 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе с начала суток – штаб ООС

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Российские наемники 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе с начала суток – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня с начала среды, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"В течение суток, 27 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Зайцево, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Луганского - со станкового противотанкового гранатомета", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в Facebook.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", в пригороде Авдеевки и Марьинки, противник вел огонь в сторону украинских позиций из стрелкового оружия, а у Водяного - из подствольного гранатомета.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет", - сказано в сообщении.

 

Теги: #оос #ситуация
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