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14:20 27.01.2021

Экс-замглавы СБУ Нескоромный даст пресс-конференцию в Брюсселе

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Бывший первый заместитель главы Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный, чье имя неофициально фигурирует в деле о заказе устранения начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, 2 февраля в Брюсселе даст пресс-конференцию, где расскажет о коррупции в Украине.

На сайте Press Club Brussels Europe размещен анонс с приглашением на пресс-конференцию Нескоромного.

В анонсе указывается, что пресс-конефренция пройдет в брюссельском Press Club в 10.00 2 февраля.

"Бывший первый заместитель главы СБУ Украины … Дмитрий Нескоромный будет говорить о провокациях в отношении него со стороны руководства СБУ, а также о сенсационных фактах коррупции на высшем уровне власти в Украине", - говорится в анонсе онлайн-стрима от Press Club.

Ранее агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что в ближайшее время следствие планирует сообщить, что мотивом заказа на устранение начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова было то, что он являлся единственным препятствием для получения экс-заместителем главы спецслужбы Дмитрием Нескоромным высокой должности в руководстве СБУ.

 

Теги: #пресс_конференция #брюссель #нескоромный
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