"Слуга народа" не будет применять санкции против депутатов, не голосовавших за законопроект о референдуме - Корниенко

Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде не планирует применять санкции по отношению к своим членам, которые не голосовали за законопроект о народовластии через всеукраинский референдум, сообщил журналистам первый заместитель главы фракции, лидер одноименной партии Александр Корниенко на брифинге в среду.

"Я не буду подтверждать или опровергать правдивость этих скриншотов, которые распространяли разные сайты и телеграм-каналы. Но там есть очень важный момент, где сказано о тех, кто входит в группу, которая получила указание. Если мы видим, что два человека не добежали, то это точно не группа. И те, кто в ПАСЕ, и болеет, - это тоже не группа. Поэтому данное условие выполнено, не было так называемого группового голосования. И соответственно, я думаю, что никаких санкций относительно депутатов не будет", - отметил Корниенко.

При этом он уточнил, что среди 18 представителей фракции, которые отстаивали в зале заседаний Верховной Рады на момент голосования за законопроект о референдуме, большинство составляют те, у кого обнаружили коронавирусную болезнь COVID-19, или же члены украинской делегации в Парламентской ассамблеи Совета Европы, , зимняя сессия которой началась с 25 января и будет проходить до 28 января.

"У нас есть (среди отсутствующих во время голосования) минимум десять людей с COVID-19, к сожалению, опять, есть, кажется, восемь людей в ПАСЕ, которые точно не могли бы проголосовать, и есть те, кто отсутствовали с тех или иных причин, кто-то взял отпуск за свой счёт (это обычно один-два человека). Относительно тех, кто не голосовал, нужно разобраться: может, ее добежали два человека, чьи карточки были вставлены, но не голосовали", - добавил Корниенко.

Как сообщалось, согласно данным электронного протокола Рады, двое членов фракции "Слуга народа" - руководитель комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николае Сольском и заместитель главы комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Вадим Струневич - 26 января не голосовали за принятие во втором чтении законопроекта о народовластии через всеукраинский референдум, а ещё 18 членов фракции отсутствовали в зале заседаний Рады на момент голосования.

При этом некоторые СМИ обнародовали фото переписки якобы главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии с членами фракции в специальном чате, где он подчеркнул, что "по всем неголосующим будет поставлен вопрос об исключении из фракции".