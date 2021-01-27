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07:59 27.01.2021

Байден перед беседой с Путиным провел консультации с основными партнерами и НАТО

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Байден перед беседой с Путиным провел консультации с основными партнерами и НАТО

Телефонная беседа президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным состоялась по инициативе российской стороны, перед ней американский лидер проконсультировался с союзниками, сообщило агентство Associated Press (AP), ссылаясь на свои источники.

"Москва обратилась к нам на прошлой неделе с просьбой об этой беседе. Байден согласился, но хотел сначала подготовиться к ней вместе со своим штабом и поговорить с европейскими союзниками, включая лидеров Великобритании, Франции и Германии, что он и сделал", - приводит агентство слова источника.

Перед тем как поговорить с Путиным, Байден также позвонил главе НАТО Йенсу Столтенбергу, "чтобы заверить в приверженности США альянсу, основанному как оплот против российской агрессии", говорится в сообщении.

Байден сказал Путину, что США "будут защищать себя и примут меры, которые могут включать дальнейшие санкции, чтобы гарантировать, что Москва не будет действовать безнаказанно", пишет АР.

Агентство отмечает, что "Байден твердо настроен на поддержку суверенитета Украины со стороны США, в то время как Россия поддерживает сепаратистов на востоке страны".

Президент США также поднял вопросы о приписываемых России кибератаках на американские ведомства, "выплатах талибам за убийства американцев в Афганистане, вмешательстве в американские выборы 2020 года, отравлении оппозиционера Навального и разгоне в выходные его сторонников", говорится в сообщении агентства.

Теги: #сша #россия #президенты #беседа
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