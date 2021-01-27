Российские наемники на Донбассе за сутки пять раз нарушили режим тишины, ранен украинский военнослужащий

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе пять раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, ранение получил украинский военнослужащий, которого госпитализировали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 26 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Новоалександровки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета, стрелкового и снайперского оружия. Вследствие прицельного обстрела позиций украинских защитников один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое ранение. Военному оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение", – сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в среду.

Кроме того вблизи Новозвановки противник применил автоматический станковый гранатомет.

Неподалеку Авдеевки, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", противник вел огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. А в пригороде Марьинки зафиксировано применение снайперского оружия.

В пресс-центре подчеркнули, что на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

"С начала текущих суток, 27 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – констатировали в штабе.