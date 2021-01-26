Кулеба поздравил Блинкена с назначением главой Госдепа США

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поздравил Тони Блинкена с назначением государственным секретарем США и выразил надежду на усиление украинско-американского стратегического партнерства.

"Поздравляю Тони Блинкена со вступлением в должность государственного секретаря США. Надеемся на дальнейшее усиление украинско-американского стратегического партнерства на благо наших народов. Пусть наш альянс внесет великий аккорд в трансатлантическое единство и устойчивость", - написал Кулеба в своем аккаунте в Твиттер во вторник вечером.

Как сообщалось, 26 января Сенат США утвердил предложенную новым американским президентом Джо Байденом кандидатуру Тони Блинкена на пост главы Госдепа.

В период президентской кампании 2020 года Блинкен выступал в качестве неофициального пресс-секретаря кандидата в президенты Байдена, освещая для прессы его взгляды на решение внешнеполитических проблем.

Знакомство Блинкена с Байденом относится к периоду 2002-2008 годов, когда он приступил к руководству аппаратом демократической фракции сенатского комитета по международным отношениям, одним из председателей которого был сенатор Байден.

В первой администрации экс-президента Барака Обамы (2009-2013 годы) Блинкен занимал должность советника по национальной безопасности Байдена, который тогда был уже вице-президентом.

В 2013-2015 годы Блинкен занимал посты заместителя советника по национальной безопасности президента США, в 2015-2017 годах - заместителем государственного секретаря США.

Карьеру на госслужбе Блинкен, выпускник Гарвардского и Колумбийского университетов по специальности юриспруденция, начал еще в период президентства Билла Клинтона (1994-2001 годы), которому он готовил речи по внешнеполитическим вопросам. Также Блинкен состоял в аппарате Совета национальной безопасности США, являлся специальным помощником президента, курировал проблемы отношений с Европой.