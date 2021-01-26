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19:28 26.01.2021

Сенат утвердил назначение Тони Блинкена госсекретарем США

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Сенат утвердил назначение Тони Блинкена госсекретарем США

Сенат США утвердил предложенную новым американским президентом Джо Байденом кандидатуру Тони Блинкена на пост главы госдепа.

Голосование еще не завершено, однако Блинкен уже заручился поддержкой более 50 сенаторов, чего достаточно для того, чтобы занять пост госсекретаря США.

Ранее его кандидатуру поддержал сенатский комитет по иностранным делам.

В период президентской кампании 2020 года Блинкен выступал в качестве неофициального пресс-секретаря кандидата в президенты Байдена, освещая для прессы его взгляды на решение внешнеполитических проблем.

Знакомство Блинкена с Байденом относится к периоду 2002-2008 годов, когда он приступил к руководству аппаратом демократической фракции сенатского комитета по международным отношениям, одним из председателей которого был сенатор Байден.

В первой администрации экс-президента Барака Обамы (2009-2013 годы) Блинкен занимал должность советника по национальной безопасности Байдена, который тогда был уже вице-президентом.

В 2013-2015 годы Блинкен занимал посты заместителя советника по национальной безопасности президента США, в 2015-2017 годах - заместителем государственного секретаря США.

Карьеру на госслужбе Блинкен, выпускник Гарвардского и Колумбийского университетов по специальности юриспруденция, начал еще в период президентства Билла Клинтона (1994-2001 годы), которому он готовил речи по внешнеполитическим вопросам. Также Блинкен состоял в аппарате Совета национальной безопасности США, являлся специальным помощником президента, курировал проблемы отношений с Европой.

Теги: #сша #госсекретарь #сенат
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